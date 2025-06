USMNT 1 – Turkey 2, international friendly

The United States played its first of two warm-up friendlies during the June 2025 window, losing 2-1 to Turkey at Rentschler Field in East Hartford, Connecticut. Jack McGlynn put the USMNT up in the opening minute. Arda Guler equalized for Turkey in the 24th and Kerem Akturkoglu scored in the 27th minute. The USMNT plays Switzerland on Tuesday in Nashville (8pm ET – TNT)

— GAME REPORT —

Match: United States Men’s National Team vs. Turkey

Date: June 7, 2025

Competition: International Friendly

Venue: Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field; East Hartford, CT

Attendance: 34,023

Kickoff: 3:40pm ET

Weather: 71 degrees; light rain

Scoring Summary: 1 2 F

USA 1 0 1

TUR 2 0 2

USA – Jack McGlynn (Malik Tilllman) 1st minute

TUR – Arda Güler 24

TUR – Kerem Aktürkoglu 27

Lineups:

USA: 25-Matt Freese; 27-Max Arfsten (19-Haji Wright, 65), 12-Miles Robinson (22-Mark McKenzie, 46), 3-Chris Richards (Capt.), 16-Alex Freeman; 15-Johnny Cardoso (4-Tyler Adams, 46), 6-Jack McGlynn (7-Quinn Sullivan, 65); 14-Luca de la Torre, 17-Malik Tillman, 10-Diego Luna (20-Nathan Harriel, 65); 24-Patrick Agyemang (23-Brian White, 75’)

Substitutes not used: 1-Matt Turner, 26-Chris Brady, 2-John Tolkin, 5-Walker Zimmerman, 8-Sebastian Berhalter, 9-Damion Downs, 11-Brenden Aaronson, 13-Tim Ream, 21-Paxten Aaronson

Head coach: Mauricio Pochettino

TUR: 12-Berke Özer; 2-Zeki Çelik, 4-Caglar Söyüncü (15-Yusuf Akcicek, 76), 3-Merih Demiral, 13-Eren Elmali (24-Mustafa Eskihellac, 76); 16-Ismail Yüksek, 20-Oguz Aydin (9-Baris Alper Yilmaz, 66); 10-Arda Güler, 6-Orkun Kökçü (22-Kaan Ayhan, 65), 7-Kerem Aktürkoglu (21-Can Uzun, 84); 11-Kenan Yildiz (17-Irfan Can Kahveci, 76)

Substitutes not used: 1-Altay Bayindir, 5-Okay Yokuslu, 14-Samet Akaydin, 18-Mert Müldür, 19-Deniz Gül, 23-Muhammed Sengezer, 25-Demir Ege Tiknaz, 26-Yasin Ozcan

Head coach: Vincenzo Montella

Stats Summary: USA / TUR

Shots: 13 / 11

Shots on Goal: 3 / 5

Saves: 3 / 2

Corner Kicks: 4 / 5

Fouls: 14 / 8

Offside: 0 / 1

Misconduct Summary:

TUR – Yusuf Akcicek (Caution) 78th minute

USA – Nathan Harriel (Caution) 85

Officials:

Referee: Fernando Moron (PAN)

Assistant 1: Andres Vargas (PAN)

Assistant 2: Alejandro Camarena (PAN)

Fourth Official: Randy Encarnacion (DOM)

Photo by Andrew Katsampes – ISIPhotos.com