USMNT 0 – Colombia 0

The USMNT closed out their January 2023 camp by drawing 0-0 with Colombia at Dignity Health Sports Park. Utilizing multiple changes across his lineup, USMNT assistant coach Anthony Hudson ended up using 12 new players across both of the January friendlies. The USMNT returns to action during the March international window with Nations League A group D games at Grenada on March 24 and home against El Salvador on March 27.

— GAME REPORT —

Match: United States Men’s National Team vs. Colombia

Date: January 28, 2023

Competition: International Friendly

Venue: Dignity Health Sports Park; Carson, Calif.

Attendance: 27,000 (Sellout)

Kickoff: 7:37pm ET (4:37pm local)

Weather: 60 Degrees; Clear, Cool

Scoring Summary: 1 2 F

USA 0 0 0

COL 0 0 0

Lineups:

USA: 1-Sean Johnson; 4-DeJuan Jones, 3-Walker Zimmerman (22-Jalen Neal, 70), 15-Aaron Long (16-Sam Rogers, 72), 12-John Tolkin (2-Julian Gressel, 81); 23-Kellyn Acosta (Capt.), 19-Eryk Williamson (14-Alan Soñora, 46), 6-Paxten Aaronson; 7-Paul Arriola (11-Emmanuel Sabbi, 66), 9-Jesús Ferreira (8-Brandon Vazquez, 63), 13-Matthew Hoppe

Substitutes not used: 18-Roman Celentano, 24-Gaga Slonina, 5-Jonathan Gómez, 10-Paxton Pomykal, 20-Cade Cowell, 21-Aidan Morris

Head coach: Anthony Hudson

COL: 1-Alvaro Montero (12-Jose Luis Chunga, 46); 6-Juan David Mosquera, 3-Andres Llinas, 5-Alexis Perez, 18-Frank Fabra (Capt.); 21-Jorman Campuzano, 15-Yilmar Velazquez (16-Kevin Castaño, 83), 23-Dylan Borrero (11-Daniel Ruiz, 68); 7-Diego Valoyes, 9-Cristian Arango (19-Diber Cambindo, 46), 14-Juan Camilo Hernandez (20-Santiago Moreno, 68)

Substitutes not used: 2-Nicolas Hernandez, 4-Andres Reyes, 8-Daniel Cataño, 13-Junior Hernandez

Head coach: Néstor Gabriel Lorenzo

Stats Summary: USA / COL

Shots: 5 / 12

Shots on Goal: 2 / 1

Saves: 1 / 2

Corner Kicks: 5 / 2

Fouls: 14 / 18

Offside: 0 / 3

Misconduct Summary:

COL — Yilmar Velazquez (Caution) 4th minute

COL — Diego Valoyes (Caution) 28

COL — Frank Fabra (Caution) 45

USA — Emmanuel Sabbi (Caution) 79

Officials:

Referee: Said Martinez (HON)

Assistant Referee 1: Christian Ramirez (HON)

Assistant Referee 2: Walter Lopez (HON)

4th Official: Filiberto Martinez (HON)

Photo by John Dorton – ISIPhotos.com