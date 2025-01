24 players called into January 2025 USMNT camp

The first USMNT camp of 2025 features 24 mostly MLS players, announced by coach Mauricio Pochettino on Monday. This January camp features two friendlies, starting with Venezuela in Fort Lauderdale on January 18 (3pm ET – TNT) and then playing Costa Rica in Orlando on January 22 (7pm ET – TNT).

January 2025 USMNT roster

GK: Drake Callender (Inter Miami; 0/0), Matt Freese (New York City FC; 0/0), Patrick Schulte (Columbus Crew; 2/0), Zack Steffen (Colorado Rapids; 29/0)

DEF: Max Arfsten (Columbus Crew; 0/0), George Campbell (CF Montreal; 0/0), DeJuan Jones (Columbus Crew; 8/0), Shaq Moore (FC Dallas; 19/1), Jalen Neal (CF Montreal; 6/0), Tim Ream (Charlotte FC; 66/1), Miles Robinson (FC Cincinnati; 30/3), John Tolkin (New York Red Bulls; 4/0), Walker Zimmerman (Nashville SC; 41/3)

MID: Benjamin Cremaschi (Inter Miami; 1/0), Emeka Eneli (Real Salt Lake; 0/0), Diego Luna (Real Salt Lake; 1/0), Jack McGlynn (Philadelphia Union; 1/0)

FOR: Patrick Agyemang (Charlotte FC; 0/0), Caden Clark (CF Montreal; 0/0), Jesus Ferreira (FC Dallas; 23/15), Brian Gutierrez (Chicago Fire; 0/0), Matko Miljevic (Unattached; 0/0), Indiana Vassilev (St. Louis CITY; 0/0), Brian White (Vancouver Whitecaps; 1/0)

