USMNT 1 – Serbia 2

The USMNT lost 2-1 to Serbia in an international friendly at BMO Stadium on January 25. Brandon Vazquez scored for the USMNT in the 29th with Luka Ilic equalizing for Serbia in the 43rd and Veljko Simic scoring in the 46th. The USMNT closes out the January friendlies on Saturday against Colombia at Dignity Health Sports Park (7:30pm ET – TNT).

. @Brvndonv becomes the 59th #USMNT player to score in his debut 🇺🇸 pic.twitter.com/TbP0ay82DS — U.S. Men’s National Soccer Team (@USMNT) January 26, 2023

— GAME REPORT —

Match: United States Men’s National Team vs. Serbia

Date: January 25, 2023

Competition: International Friendly

Venue: BMO Stadium; Los Angeles, Calif.

Attendance: 11,475

Kickoff: 10:07pm ET (7:07pm local)

Weather: 61 Degrees; Clear

Scoring Summary: 1 2 F

USA 1 0 1

SRB 1 1 2

USA – Brandon Vázquez (Julian Gressel) 29th minute

SRB – Luka Ilić 43

SRB – Veljko Simić 46

Lineups:

USA: 24-Gaga Slonina; 2-Julian Gressel (4-DeJuan Jones, 62), 3-Walker Zimmerman (Capt.) (15-Aaron Long, 46), 22-Jalen Neal, 5-Jonathan Gómez; 21-Aidan Morris, 10-Paxton Pomykal (23-Kellyn Acosta, 63), 14-Alan Soñora (19-Eryk Williamson, 57); 17-Alex Zendejas, 8-Brandon Vázquez (13-Matthew Hoppe, 63), 20-Cade Cowell (7-Paul Arriola, 73)

Substitutes not used: 1-Sean Johnson, 6-Paxten Aaronson, 9-Jesús Ferreira, 11-Emmanuel Sabbi, 12-John Tolkin, 16-Sam Rogers

Head coach: Anthony Hudson

SRB: 1-Dorđe Petrović (12-Dragan Rosić, 46); 5-Marko Mijailović, 6-Nemanja Stojić, 4-Ranko Veselinović 3-Nemanja Petrović; 14-Nikola Petković (15-Luka Bijelović, 81), 8-Mirko Topić (17-Nikola Štulić, 46), 7-Luka Ilić (2-Marko Ivezić, 62), 10-Veljko Simić (Capt.) (13-Filip Damjanović, 77), 9-Dejan Joveljić, 16-Vladimir Lučić (11-Miloš Pantović, 62)

Substitutes not used: None

Head coach: Dragan Stojković

Stats Summary: USA / SRB

Shots: 20 / 11

Shots on Goal: 5 / 6

Saves: 4 / 4

Corner Kicks: 9 / 3

Fouls: 9 / 13

Offside: 0 / 3

Misconduct Summary:

SRB — Nemanja Petrović (Caution) 85th minute

USA — Aidan Morris (Caution) 88

SRB — Marko Mijailović (Caution) 89

Officials:

Referee: Daneon Parchment (JAM)

Assistant Referee 1: Caleb Wales (TRI)

Assistant Referee 2: Zachari Zeegelaar (SUR)

4th Official: Kwinsi Williams (TRI)

Photo by John Dorton – ISIPhotos.com