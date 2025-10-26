26 players called into October 2025 USMNT camp

US Soccer announced the 26 players for the October 2025 USMNT camp, with games against Ecuador in Austin, TX on Oct 10 (8:30pm ET – TNT) and Australia in Commerce City, CO on Oct 14 (9pm ET – TNT).
October 2025 USMNT roster
GK: Chris Brady (Chicago Fire; 0/0), Matt Freese (New York City FC; 9/0), Patrick Schulte (Columbus Crew; 3/0), Matt Turner (New England Revolution; 52/0)
DEF: Max Arfsten (Columbus Crew; 12/1), Cameron Carter-Vickers (Celtic/SCO; 19/0), Alex Freeman (Orlando City; 9/0), Mark McKenzie (FC Toulouse/FRA; 22/0), Tim Ream (Charlotte FC; 77/1), Chris Richards (Crystal Palace/ENG; 33/3), Antonee Robinson (Fulham/ENG; 50/4), Miles Robinson (FC Cincinnati; 35/3)
MID: Brenden Aaronson (Leeds United/ENG; 53/9), Diego Luna (Real Salt Lake; 14/3), Weston McKennie (Juventus/ITA; 60/11), Aidan Morris (Middlesbrough/ENG; 9/0), Cristian Roldan (Seattle Sounders; 39/0), James Sands (FC St. Pauli/GER; 11/0), Tanner Tessmann (Olympique Lyon/FRA; 8/0), Malik Tillman (Bayer Leverkusen/GER; 25/3)
FOR: Patrick Agyemang (Derby County/ENG; 12/5), Folarin Balogun (AS Monaco/FRA; 19/6), Christian Pulisic (AC Milan/ITA; 80/32), Tim Weah (Marseille/FRA; 45/7), Haji Wright (Coventry City/ENG; 17/5), Alex Zendejas (Club América/MEX; 13/2)
Photo by Howard Smith – ISIPhotos.com