27 players called into March 2026 camp

USMNT coach Marcelo Pochettino named the 27 players that will be a part of the March 2026 camp, with games against Belgium (March 28 – 3:30pm ET – TNT) and Portugal (March 31 – 7pm ET – TNT). Mercedes-Benz Stadium hosts both of the March friendlies.
March 2025 USMNT roster
GK: Chris Brady (Chicago Fire; 0/0), Roman Celentano (FC Cincinnati; 0/0), Matt Freese (New York City FC; 13/0), Matt Turner (New England Revolution; 52/0)
DEF: Max Arfsten (Columbus Crew; 16/1), Alex Freeman (Villarreal/ESP; 13/2), Mark McKenzie (Toulouse/FRA; 25/0), Tim Ream (Charlotte FC; 79/1), Chris Richards (Crystal Palace/ENG; 35/3), Antonee Robinson (Fulham/ENG; 50/4), Miles Robinson (FC Cincinnati; 38/3), Joe Scally (Borussia Mönchengladbach/GER; 22/0), Auston Trusty (Celtic/SCO; 5/0)
MID: Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps/CAN; 9/1), Johnny Cardoso (Atletico Madrid/ESP; 22/0), Weston McKennie (Juventus/ITA; 62/11), Aidan Morris (Middlesbrough/ENG; 13/0), Gio Reyna (Borussia Mönchengladbach/GER; 34/9), Cristian Roldan (Seattle Sounders; 43/0), Tanner Tessmann (Olympique Lyon/FRA; 12/1); Malik Tillman (Bayer Leverkusen/GER; 26/3)
FOR: Brenden Aaronson (Leeds United/ENG; 56/9); Patrick Agyemang (Derby County/ENG; 12/5), Folarin Balogun (Monaco/FRA; 23/8), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/NED; 34/13), Christian Pulisic (AC Milan/ITA; 82/32), Tim Weah (Olympique Marseille/FRA; 47/7)
Photo by Howard Smith – ISIPhotos.com